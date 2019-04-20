أعضاء الأهلي يهاجمون اللاعبين في مرانهم الأول بعد الهزيمة من بيراميدز

كتب- محمد ابو علي هاجم أعضاء من النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من بيراميدز والخروج المهين من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بدور الثمانية. وقال أعضاء النادي: "عايزين لاعيبه رجاله" " اللي مش قد تيشيرت الأهلي يقلعه ويمشي" كما شهد مران الفريق اقتحام أحد المشجعين من أعضاء النادي مران الفريق وهاجم اللاعبين بقوة واحتوى الجهاز الفني المعاون لمارتن لاسارتي العضو وإخراجه خارج الملعب. ومن جهتهم رفض اللاعبون الرد على هجوم الأعضاء واستمروا في تدريباتهم التي تقام الآن على ملعب مختار التتش...

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