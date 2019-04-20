الخطيب يوجه 3 رسائل للاعبي الأهلي.. ويوافق على طلب عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة لأهلي جلسة مطولة مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبيه قبل المران الذي أقيم مساء اليوم السبت في مستهل الاستعداد لمواجهة المصري الخميس المقبل ببطولة الدوري الممتاز.

ووجه الخطيب 3 رسائل للاعبي الأهلي، حيث طالبهم بالثقة في النفس واللعب بروح معنوية عالية، ومحاولة اسعاد الجماهير وتقبل شعورهم بالغضب.

وقال الموقع الرسمي للاهلي أن رئيس النادي حرص في البداية على الأستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.

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وتحدث الخطيب للتأكيد على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وطالبهم بالثقة في انفسهم، وأنهم أفضل اللاعبين ويمتلكون القدرة على تحقيق أفضل النتائج.

وطالب رئيس الأهلي لاعبيه بالأداء في المباريات بروح معنوية عالية، مؤكدًا على ثقته بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي مع التأكيد على تقديره للغضب الذي إنتابهم وأن هذا حق الجماهير.

وعبر الخطيب عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعم ومساند لهم وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدوا بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها، وأنهم جميعًا سيكونون على قلب رجل واحد، من أجل الأهلي وجماهيره.

ووافق رئيس الأهلي في ذات الجلسه على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري وأشار إلى أن مجلس الاداره لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.