"النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول".. الأهلي يكشف كواليس جلسة لاسارتي والخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شرح الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية، بعد اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن لاسارتي وعبدالحفيظ قاما بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية، بناءً على طلب رئيس النادي.

وأكد الثنائي للخطيب في الجلسة أن الجميع في منظومة العمل يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل، وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول، وأن الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

واستفسر محمود الخطيب عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف، والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح، تبعًا للموقع الرسمي للأهلي.

وأكد رئيس الأهلي دعمه ومساندة مجلس الإدارة للجهاز الفني والفريق، وأنه يثق في كل عناصر المنظومة على إسعاد جماهير الأهلي.

ويمر الأهلي بفترة صعبة بعد الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة تاريخية، قبل الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري المصري أمام بيراميدز (1-0) يوم الخميس.

يُذكر أن الأهلي، صاحب المركز الثالث في الدوري وحامل لقب المسابقة، يستعد حاليا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ19 للبطولة المحلية.