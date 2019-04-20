صراع الهبوط يشتعل.. النجوم يُعقد موقفه بالخسارة من بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى فريق النجوم خسارة قاسية على يد بتروجيت بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجيش" بالسويس، ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري.

صلاح أمين افتتح أهداف المباراة بتسجيل الهدف الأول للنجوم في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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وتقمص أحمد عفيفي دور البطولة مع بتروجيت بعدما تكفل بتسجيل هدفي الفوز في الدقيقة 66 و90 من زمن أحداث المباراة.

بتلك النتيجة أصبح بتروجيت في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة ليبتعد الفريق البترولي خطوة جديدة في دائرة الصراع عن الهبوط، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 ليظل في المركز الأخيرة مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وواصل فريق بتروجيت نتائجه الإيجابية بالانتصار الثالث على التوالي، في المقابل فشل فريق النجوم في تحقيق نتيجة الفوز للمباراة العاشرة على التوالي حيث تذوق الخسارة في خمس مناسبات مقابل تحقيق نتيجة التعادل في خمس مباريات أيضًا.