مران الأهلي.. محمد محمود يبدأ التأهيل.. وجلسة بين عبد الحفيظ ورمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
تواجد محمد محمود لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم، حيث قام مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ووفقًا لمراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فإن محمد محمود بدأ برنامجه التأهيلية من اليوم للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في مباراة سموحة بيناير الماضي.
وفي سياق متصل، عقد جلسة سيد عبد الحفيظ خاصة مع رمضان صبحي على هامش مران الفريق للاطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الأمامية قبل مباراة بيراميدز الأخيرة.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت؛ استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.
وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادا للمنافسات القادمة.
واصل محمد هاني وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وقام هاني، بالجري حول الملعب، وخضع لجلسة في «الجيم»، فيما أدى محارب تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة؛ تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.
وكان الأهلي خسر المباراة الماضية من بيراميدز بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25.
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز متصدري المسابقة.
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