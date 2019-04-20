مران الزمالك.. مشاركة كهربا.. وجروس يوجه رسالة تحفيزية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، وجه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق خلال الجلسة التي عقدها مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وقال جروس للاعبين:" الدوري للزمالك ..الزمالك دوري" في إشارة إلى تمسك الفريق بحسم اللقب.

ويواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، تدريباته التأهيلية للتماثل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة، ليكتفي بالجري الخفيف حول الملعب.

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وشهد المران عدم تواجد المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق، بعد حصوله على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، ليغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالركبة.

وكان الزمالك أعلن عن إصابة اللاعب بكدمة في الركبة وسيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في الدوري.

وعاد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن لقاء الإسماعيلي الأخير.

وبعد مشاركة كهربا في مران اليوم مع الزمالك، بات جاهزا من الناحية الطبية لمباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز وفقا لرؤية الجهاز الفني.