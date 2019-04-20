عضو جمعية عمومية يقتحم مران الأهلي ويُهاجم اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: هاجم أحد أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي لاعبي الفريق اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك خلال مران الفريق باستاد مختار التتش. وقال عضو الجمعية العمومية للاعبي الفريق: "من لا يتحمل مسئولية ارتداء قميص الأهلي عليه أن يرحل، وعرفهم يا عبدالحفيظ يعني إيه تي شيرت الأهلي." Advertisements وأضاف :"يا بيبو قولهم لو مش أد تي شيرت الأهلي سرحهم، ضيعتو اسم الأهلي." كما واصل بعض الأعضاء الآخرين الهتاف ضد اللاعبين قائلين: "انتوا شوية لاعبية تعبانة كل همها تجيب لايكات." وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقيا، كما خسر صدارة الدوري الممتاز بالخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف وتراجع للمركز الثالث.

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