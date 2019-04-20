الدوري الألماني: بايرن يعزز صدارته بفوز صعب على بريمن

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 30 من الدوري.
وشهدت أيضاً هذه الجولة، فوز ماينز على فورتونا دوسلدورف 3-1 وباير ليفركوزن على نورنبرغ 2-0 وأوغسبورغ على شتوتغارت 6-0.
وعلى ملعب أليانز أرينا، حقق بايرن ميونخ انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الصعب على فيردر بريمن 1-0.
ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكلاس شول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.
واضطر فريق بريمن لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ميلوس فيلكوفيتش.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام بروسيا دورتموند، الذي مضيفه يواجه فرايبورغ غداً الأحد.
في المقابل توقف رصيد بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن.
يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز 12 مباراة والتعادل في عشر.
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