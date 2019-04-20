الدوري الإسباني: ليمار يبقي أتلتيكو مدريد على سكة لقب الوصيف

أبقى الدولي الفرنسي توما ليمار فريقه أتلتيكو مدريد على سكة لقب الوصيف بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى مضيفه إيبار اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأثر أداء وصيف بطل الموسم الماضي في غياب ثنائي الهجوم دييغو كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان، ولم يستطع ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخل كوريا تعويض هذا الغياب، لكن ليمار بديل كوريا نجح في منح أتلتيكو النقاط الثلاث قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 68 نقطة، وتقدم بفارق 7 نقاط على جاره ريال مدريد منافسه على المركز الثاني الذي يستضيف الأحد أتلتيك بلباو السابع (46 نقطة) في مباراة صعبة.