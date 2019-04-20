مشجع يقتحم مران الأهلي ويهاجم اللاعبين ولاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز

سادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى، بمقر الجزيرة، ضد اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، وذلك خلال التدريب المسائى للفريق الأحمر.
وقام مشجع للنادى الأهلى، باقتحام ملعب مختار التتش، وقام بالهجوم على اللاعبي، قبل أن يتدخل الأمن ويفض الاشتباك، ويقوم بإخراج المشجع من الملعب.
كان الخطيب، قد قام بالاجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين، قبل انطلاق المران، للوقوف على أسباب تدنى مستوى الفريق، وتراجع الأداء، بالإضافة للخسائر الأخيرة فى مسابقة الدوري.
ورفض بيبو التطرق لمسألة رحيل لاسارتى من عدمه، مؤكدًا على دعمه للجهاز الفنى فى المرحلة الحالية، وقبل الاستعداد لمواجهة هامة مع المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل.
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