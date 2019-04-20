مرتضى منصور يصدر فرمان يثير غضب العاملين بنادي الزمالك

أصدر رئيس نادي الزمالك قرارًا بخصم مبلغ 20% من الموظفين الذين يتجاوز راتبهم 3آلاف جنيه بهدف ترشيد النفقات خلال الفترة القادمة بسبب العدد الكبير للموظفين داخل النادي وعدم الاستفادة الفعلية من بعضهم.

واستثنى مسئولو الزمالك العاملين في قطاع كرة القدم بالنادي على كافة المستويات سواء على صعيد الفريق الأول أو الناشئين أو الاكاديميات من هذا القرار، وقرر الموظفون داخل النادي تشكيل وفد ومقابلة رئيس النادي لاقناعه بالتراجع عن القرار بسبب وجود ارتباطات خاصة بهم سواء مع قدوم شهر رمضان المبارك أو عيد الفطر وصعوبة تنفيذه لعدم الوقوع في أزمة مالية لهم على أمل التراجع عن القرار وتأجيل تنفيذه.