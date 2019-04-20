انطلاق جلسة الخطيب المصيرية مع لاسارتي ولاعبي الأهلي

يعقد حاليا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة حاليا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمقر الجزيرة.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الفريق الأحمر في تمام الساعة الرابعة عصرا لكنه تأخر بسبب جلسة بيبو مع اللاعبين.

ويبحث الخطيب مع لاعبيه أسباب تراجع الفريق في الفترة الأخيرة وخسارته أمام بيراميدز والتي جعلته يفرط في صدارة الدوري والتراجع إلى المركز الثالث.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.