الأهلي يجدد الثقة في سيد عبد الحفيظ

جدد محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، الثقة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراءفي المرحلة القادمة. وعقد الخطيب جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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