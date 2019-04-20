الأهلي يجدد الثقة في سيد عبد الحفيظ

جدد محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، الثقة في سيدعبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء
في المرحلة القادمة.
وعقد الخطيب جلسة عاصفة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
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