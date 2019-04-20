كاميل سيرم تصعد لدور ال١٦ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

فازت الفرنسية كاميل سيرم على منافستها الأمريكية اوليفيا باتشفور كلاين في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات دور ال ٣٢ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.
وحققت كاميل سيرم الانتصار على اوليفيا، بثلاثة أشواط دون رد، بنتائج ١١-٤ و١١-٧ و١٢-١٠، لتصعد إلى دور الستةعشر.
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في
جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.
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