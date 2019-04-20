شريف إكرامي يحتوي غضب جماهير الأهلي

تدخل شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي لإيقاف الهتافات المسيئة التي وجهها بعض أعضاء النادي للاعبي الفريق الأحمر على هامش مران اليوم السبت. الأحمر على هامش مران اليوم السبت. وعقد إكرامي جلسة سريعة مع الأعضاء الغاضبين طالبهم بالوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة الحرجة ودعم اللاعبين لتحقيق لقب الدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل بالدوري.

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