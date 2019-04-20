تعرف علي تاريخ اف سي مصر بعد الصعود إلى الدوري الممتاز

نجح نادي اف سي مصر في الصعود الي الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد منافسة شرسة علي الصعود، حيث كان الصراع محتدما مع الترسانة وكليوباترا والأوليمبي، قبل أن يخطف البطاقة في الأسبوع قبل الأخير.
ونستعرض أبرز المعلومات عن النادي:
تأسس النادي عام 2009 وشارك عقب التأسيس بعامين في 2011، ونجح في الترقي حتى وصل إلي دوري القسم الثاني عام 2014.
وشارك الفريق في القسم الثاني في 134مباراة حقق الانتصار في65 مباراة، وتعادل في
ومن أشهر النجوم التي مثلت النادي وشاركت في الدوري الممتاز من قبل:
حسين حمدي –علاء كمال والذي تم إعارته في الموسم الحالي إلي أبوقير الاسمدة وتعرض إلي الإصابة –إيهاب المحص – مصطفي جعفر-عبد اللطيف جريندو- رضا الويشي.
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