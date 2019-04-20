شاهد بث مباشر..لمباراة إنتر ميلان وروما

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة فريق روما أمام نظيره فريق إنتر ميلان، والذي سينطلق الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب «جوزيبى مياتزا» في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من ملعب «جوزيبى مياتزا» في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي ويدخُل فريق إنتر المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يسعى فريق روما لمحاولة تعزيز موقعه في الدوري. شاهد المباراة..

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