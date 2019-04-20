«هاني» و«محارب» يواصلان برنامجهما التأهيلي

واصل محمد هاني وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصلا أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي. التأهيل بالنادي. وقام هاني، بالجري حول الملعب، وخضع لجلسة في «الجيم»، فيما أدى محارب تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة؛ تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

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