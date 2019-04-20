طلب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضم اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق اياكس الهولندي لتدعيم دفاع الفريق خلال الصيف المقبل. وأكدت جريدة كورييري ديلو سبورت الايطالية أن زيدان يرغب في ضم اللاعب خلال الصيف القادم لتدعيم دفاع الفريق ليحل مكان رفائيل فاران الذي يرغب في الرحيل عن الملكي بنهاية الموسم. الفريق ليحل مكان رفائيل فاران الذي يرغب في الرحيل عن الملكي بنهاية الموسم. Advertisements ويرغب زيدان في إفساد الصفقة على غريمه التقليدي برشلونة، حيث يرغب الفريق الكتالوني في ضم الجوهرة الهولندية ولكن يكثف زيدان المفاوضات مع اللاعب من اجل تدعيم دفاع الفريق الملكي خلال الصيف المقبل. يذكر أن زين الدين زيدان توصل إلي اتفاق مع رئيس ريال مدريد لدعم الفريق خلال الصيف المقبل حيث نجح الملكي في ضم المدافع البرازيلي ميلتاو مدافع بورتو، كما يقترب من ضم اللاعب البلجيكي ادين هازارد خلال الصيف المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح باب المفاوضات مع جوهرة أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.