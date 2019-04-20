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مران استشفائي للاعبين المشاركين في مباراة بيراميدز

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الأخيرة مرانا استشفائيا عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة على

هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس

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المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادا للمنافسات القادمة.

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