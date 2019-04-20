مران استشفائي للاعبين المشاركين في مباراة بيراميدز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الأخيرة مرانا استشفائيا عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة علىهامش مران الفريق استعدادا لمواجهة المصري.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس
وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادا للمنافسات القادمة.
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