شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وفيرونتينا، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق فيورنتينا الأهداف مبكراً في الدقيقة السادسة، بعد اختراق

من الجهة اليمنى، وكرة عرضية أرضية ارتدت من تشيزني حارس مرمى يوفنتوس لتصل إلى نيكولا ميلنكوفيتش ليسددها في المرمى.

وواصل الفريق الضيف محاولاته عقب الهدف، وكاد أن يحرز هدفا ثانيا ولكن حكم

المباراة ألغاه، وأنقذ القائم فرصة خطيرة بعدما تصدى لتسديدة لاعب فيورنتينا.

وفي الدقيقة 37 تمكن أليكس ساندرو من استغلال ضربة ركنية، ليودعها برأسية في المرمى مسجلاً هدف التعادل.

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ويحتاج يوفنتوس إلى نقطة واحدة فقط من المباراة، من أجل حسم لقب الدوري لصالحه بشكل رسمي لصالح السيدة العجوز للمرة الـ 35 في تاريخه.

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