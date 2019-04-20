شاهد.. صلاح أمين يضع النجوم في المقدمة أمام بتروجت بالشوط الأول

تقدم فريق النجوم على بتروجت بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا باستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة. الثالثة. سجل الهدف الوحيد صلاح أمين في الدقيقة 46 في شوط سيطر فيها بتروجت وأضاع عدة فرص، ومن إحدى فرص النجوم سجل هدفه الوحيد. يذكر أن بتروجت يحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بينما يأتي النجوم في المركز الثامن عشر، والأخير برصيد 25 نقطة فقط.

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