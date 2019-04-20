رياضة | الأهلي يقترب من استعادة "محارب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعادة "محارب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد هاني وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقام هاني، بالجري حول الملعب، وخضع لجلسة في «الجيم»، فيما أدى محارب تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة؛ تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.