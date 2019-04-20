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رياضة | أهداف مباراة - إيبار 0 × 1 أتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إيبار 0 × 1 أتلتيكو مدريد | والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

بتروجيت

0

x
17:30

0

النجوم

دوري كأس الأمير

الشباب

0

x
17:55

0

الحزم

الفيحاء

-

x
19:30

-

الفيصلي

الممتاز

مانشستر سيتي

1

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد

2

x
16:00

1

ليستر سيتي

وولفرهامبتون

0

x
16:00

0

برايتون

هيديرسفيلد تاون

0

x
16:00

2

واتفورد

بورنموث

0

x
16:00

1

فولهام

نيوكاسل يونايتد

-

x
18:30

-

ساوثهامتون

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

سيلتا فيغو

2

x
13:00

1

جيرونا

إيبار

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0

x
16:15

1

أتلتيكو مدريد

رايو فاليكانو

-

x
18:30

-

هويسكا

-

x
20:45

-

ريال سوسييداد

بارما

1

x
12:30

1

ميلان

لاتسيو

1

x
15:00

2

كييفو فيرونا

يوفنتوس

0

x
18:00

0

فيورنتينا

انتر ميلان

-

x
20:30

-

روما

الدوري الألماني الدرجة الأولى

باير ليفركوزن

2

x
15:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

1

x
15:30

0

فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ

-

x
18:30

-

لايبزيج

شالكه 04

-

x
20:30

-

هوفنهايم

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