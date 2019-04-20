رياضة | أهداف مباراة - إيبار 0 × 1 أتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إيبار 0 × 1 أتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
17:30
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
17:55
0
الحزم
الفيحاء
-
x
19:30
-
الفيصلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
1
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
0
x
16:00
0
برايتون
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
واتفورد
بورنموث
0
x
16:00
1
فولهام
نيوكاسل يونايتد
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
2
x
13:00
1
جيرونا
إيبار
0
x
16:15
1
أتلتيكو مدريد
رايو فاليكانو
-
x
18:30
-
هويسكا
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
بارما
1
x
12:30
1
ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
2
كييفو فيرونا
يوفنتوس
0
x
18:00
0
فيورنتينا
انتر ميلان
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
باير ليفركوزن
2
x
15:30
0
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
0
فيردر بريمن
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
18:30
-
لايبزيج
شالكه 04
-
x
20:30
-
هوفنهايم