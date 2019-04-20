رياضة | ننشر كواليس ما دار بين شريف إكرامي وجماهير الأهلي الغاضبة داخل مقر الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كواليس ما دار بين شريف إكرامي وجماهير الأهلي الغاضبة داخل مقر الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى جمهور الفريق الأحمر من أعضاء الجمعية العمومية بعد هجومهم الشديد على لاعبي الفريق خلال مران اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب إكرامي من الجماهير الهدوء والصبر على الفريق حتى نهاية الموسم، كما وعدهم بالقتال في المباريات المقبلة حتى الفوز بلقب الدوري وكأس مصر.

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وقال إكرامي للجمهور :" اصبروا بس على الفرقة يا جماعة، والله كل حاجه هتتصلح، عندنا ماتش مهم يا رجالة، والله كل حاجه هتتصلح بس خفوا شوية على اللعيبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.