رياضة | مران استشفائي للأساسيين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران استشفائي للأساسيين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الأخيرة مرانا استشفائيا عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادا للمنافسات القادمة.