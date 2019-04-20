انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إقصائه قارياً.. غوارديولا يثأر من توتنهام محلياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - ثأر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من خروجه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد مواطنه توتنهام هوتسبير، وتغلّب عليه بهدف نظيف، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين الفريق السماوي بالفضل بهذا الفوز إلى لاعب خط وسطه الشاب فيل فودين، الذي سجّل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من اللقاء بعدما تابع كرة عرضية برأسه في شباك "السبيرز".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة ليرتقي إلى صدارة "البريميرليغ"، بفارق نقطة عن ليفربول، الذي يلعب مساء الأحد أمام كارديف سيتي، في حين تجمّد رصيد الفريق اللندني عند 67 نقطة وبات مهدداً بخسارة مركزه الثالث لمصلحة آرسنال، الذي يواجه كريستال بالاس.

وكان توتنهام قد أطاح بمانشستر سيتي خارج "أمجد الكؤوس الأوروبية"، رغم خسارته الأربعاء بنتيجة (3-4) مستفيداً من فوزه ذهاباً (1-0)، ليضرب موعداً مع أياكس أمستردام الهولندي في "المربع الذهبي" القاري.