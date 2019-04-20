انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 06:51 مساءً - شهدت قائمة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لجائزة "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي" هذا الموسم، التي أعلن عنها السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بغياب النجم المصري محمد صلاح الحائز على الجائزة في الموسم الماضي.

ونال مانشستر سيتي نصيب الأسد من قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة الفردية الموموقة بوجود 3 من لاعبيه؛ وهنا يدور الحديث حول الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.

كما شهدت القائمة حضوراً لثنائي ليفربول؛ المهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك، إضافة إلى صانع ألعاب تشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد.

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وكان صلاح قد حصد الجائزة في أول مواسمه بألوان ليفربول على حساب ثلاثي السيتي؛ كيفن دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا، ومهاجم توتنهام هاري كين وحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

وفضلاً عن جائزة الأفضل نال "أبو مكة" (نسبة لابنته الصغيرة) جائزة هدّاف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً، ليصبح الهدّاف التاريخي للبطولة في موسم واحد.

يُذكر أن خروج "الملك المصري" من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لهذا الموسم يُعد مفاجئاً لعشاق "الساحرة المستديرة"؛ لكون صلاح يتصدر قائمة هدّافي "البريميرليغ" برصيد 19 هدفاً بالتساوي مع أغويرو.

على صعيد متصل، أعلنت الرابطة عن قائمة ترشيحاتها لأفضل لاعب شاب، وضمت ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وسترلينغ (مانشستر سيتي)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وألكسندر-أرنولد (ليفربول)، وديفيد بروكس (بورنموث)، وديكلان ريس (وست هام).