شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يخمد ثورة جماهير الأهلى فى ملعب التتش بـ3 كلمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، على الاطمئنان على اللاعب وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في شهر يناير الماضي، حيث يغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر.

حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى جمهور الفريق الأحمر من أعضاء الجمعية العمومية بعد هجومهم على لاعبي الفريق خلال مران اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وطالب شريف إكرامي الجماهير بالهدوء والصبر على الفريق حتى نهاية الموسم، كما وعدهم بالقتال في المباريات المقبلة حتى الفوز بلقب الدوري وكأس مصر.

وقال إكرامي للجمهور: "اصبروا بس على الفرقة يا جماعة، والله كل حاجه هتتصلح، عندنا مباراة مهمة يا رجالة، والله كل حاجه هتتصلح بس خفوا شوية على اللعيبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.