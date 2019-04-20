الرباع السعودي آل سليم يحقق 3 ميداليات ذهبية آسيوية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية، بعد تتويجه بطلاً بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 55 ببطولة آسيا المقامة في الصين، كأول رباع يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار في تاريخ رفع الأثقال السعودية. وتوج آل سليم في البطولة المقامة حالياً في مدينة نينغبو الصينية، وبارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لآل سليم الإنجاز الآسيوي. وكتب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على "تويتر": أبارك للبطل السعودي منصور آل سليم حصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقة الخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 55 كغم لرفع الأثقال في بطولة آسيا بمدينة نينغبو الصينية.

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