شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا جاهز لقيادة الزمالك أمام بيراميدز.. واستمرار تأهيل حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الاصابة فى عضلات البطن التى أدت لغيابه عن مواجهة الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وشارك كهربا بشكل طبيعى فى التدريبات ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

فى الوقت الذى خضع فيه حازم إمام لتدريبات تأهيلية في ظل معاناته من الإصابة في عضلة السمانة، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية وخاض تدريبات بالجري حول الملعب.

وقام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بالاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته أثناء التدريب ومدى شعوره بآلام من عدمه، وأكد حازم له على يشعر بتحسن الأمر.