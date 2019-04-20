شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء ومدير الكرة بالمحلة يشاركان فى الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الثنائى طارق محجوب المدير الفنى للرجاء المطروحى، وطه السيد مدير الكرة بنادى غزل المحلة، بصوتيهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة أحمد عرابى بمدينة المحلة.

وحرص طه السيد، مدير الكرة بنادى غزل المحلة، على اصطحاب أسرته للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن المشاركة فى الاستفتاء هو واجب وطنى على كل أفراد الشعب المصرى، مطالبا جميع المصريين بالنزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.