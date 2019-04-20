شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يحتوى غضب الجماهير ويتعهد بتصحيح المسار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى جمهور الفريق الأحمر من أعضاء الجمعية العمومية بعد هجومهم على لاعبي الفريق خلال مران اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب شريف إكرامي الجماهير بالهدوء والصبر على الفريق حتى نهاية الموسم، كما وعدهم بالقتال في المباريات المقبلة حتى الفوز بلقب الدوري وكأس مصر.

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وقال إكرامي للجمهور :" اصبروا بس على الفرقة يا جماعة، والله كل حاجه هتتصلح، عندنا مباراة مهمة يا رجالة، والله كل حاجه هتتصلح بس خفوا شوية على اللعيبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.