تعرف على رسالة جروس باللغة العربية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبى فريقه، قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
وتحدث جروس والجهاز الفنى بأكمله مع اللاعبين عن مدى أهمية مباراة بيراميدز المقبلة، وأهمية تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة، كما أكد الخواجة السويسرى أن المرحلة المقبلة ستكون تتويج لجهودهم طيلة الموسم وتحقيق اللقب.
وشهد اجتماع جروس مع اللاعبين لقطة طريفة في نهاية حديثه معهم بقوله بصوت مرتفع باللغة العربية: "الدوري للزمالك.. الزمالك دوري" قبل أن يستكمل حديثه: "أنتم الأفضل، أثق فيكم".. ثم بدأ المران بشكل طبيعي.
وكان الزمالك حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.
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