الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على رسالة جروس باللغة العربية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة جروس باللغة العربية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبى فريقه، قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث جروس والجهاز الفنى بأكمله مع اللاعبين عن مدى أهمية مباراة بيراميدز المقبلة، وأهمية تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة، كما أكد الخواجة السويسرى أن المرحلة المقبلة ستكون تتويج لجهودهم طيلة الموسم وتحقيق اللقب.

Advertisements

وشهد اجتماع جروس مع اللاعبين لقطة طريفة في نهاية حديثه معهم بقوله بصوت مرتفع باللغة العربية: "الدوري للزمالك.. الزمالك دوري" قبل أن يستكمل حديثه: "أنتم الأفضل، أثق فيكم".. ثم بدأ المران بشكل طبيعي.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسالة جروس باللغة العربية للاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا