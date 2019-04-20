شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يظهر فى الأهلي ولاسارتي يطمئن على برنامجه العلاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، على الاطمئان على اللاعب وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

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وتعرض محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في شهر يناير الماضي، حيث يغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.