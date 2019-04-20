- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 9 معلومات عن نادى طنطا الصاعد للدوري الممتاز للمرة الـ15 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي بشكل رسمي الفرق الصاعدة للدورى الممتاز الموسم المقبل 2019 – 2020 ، بصعود نادي أسوان و إف سي مصر و نادي طنطا الذى يشارك فى الدورى الممتاز للمرة الـ15 فى تاريخه.
وتأسس نادي طنطا عام 1928 ، وشارك بالدوري الممتاز 14 مرة بالإضافة إلى صعوده الموسم المقبل لتكون المشاركة رقم 15 له فى تاريخ الدوري الممتاز.
وكان أول مشاركة لنادي طنطا بالدوري الممتاز موسم 1956 – 1957 ، وحقق المركز الخامس عام 1961 و كان أفضل ترتيب له فى المسابقة.
نادي طنطا
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 9 معلومات عن نادى طنطا الصاعد للدوري الممتاز للمرة الـ15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.