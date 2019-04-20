شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 9 معلومات عن نادى طنطا الصاعد للدوري الممتاز للمرة الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي بشكل رسمي الفرق الصاعدة للدورى الممتاز الموسم المقبل 2019 – 2020 ، بصعود نادي أسوان و إف سي مصر و نادي طنطا الذى يشارك فى الدورى الممتاز للمرة الـ15 فى تاريخه.

وتأسس نادي طنطا عام 1928 ، وشارك بالدوري الممتاز 14 مرة بالإضافة إلى صعوده الموسم المقبل لتكون المشاركة رقم 15 له فى تاريخ الدوري الممتاز.

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وكان أول مشاركة لنادي طنطا بالدوري الممتاز موسم 1956 – 1957 ، وحقق المركز الخامس عام 1961 و كان أفضل ترتيب له فى المسابقة.

نادي طنطا