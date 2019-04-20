شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 20 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز، استمرار تجميد مستحقات لاعبى الأهلي بعد النتائج السلبية.

الزمالك يحدد موقف خالد جلال من عرض تدريب المقاصة

يحسم خالد جلال، المدير الفنى السابق للزمالك، موقفه من تولى تدريب مصر المقاصة من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعدما فتحت إدارة النادى الفيومى خطوط اتصال معه خلال الساعات الماضية من أجل تولى المهمة الفنية لقيادة الفريق الفيومى خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته عقب نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز

اقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك من التواجد فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام بيراميدز بعدما شارك كبديلاً للمغربى خالد بوطيب الذى غادر مواجهة الإسماعيلى الأخيرة مصابا فى مفصل الركبة.

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري خوض 3 وديات خلال معسكر الفراعنة النهائى الذي سينطلق يوم 5 يونيو ويستمر حتي موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا المحدد لها 21 يونيو والتي تستضيفها مصر بدلاً من وديتين ، خاصة بعد وصول اكثر من عرض من عدد من المنتخبات لمواجهة الفراعنه قبل البطولة.

الخطيب يجتمع اليوم بـ"لاسارتي" ولاعبى الأهلي لتصحيح المسار

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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتماعاً هاماً اليوم، السبت، مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين لبحث نتائج الفريق خلال الفترة تالماضية والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز أمس بالدوري الممتاز.

استمرار تجميد مستحقات لاعبى الأهلي بعد النتائج السلبية

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى استمرار تجميد مستحقات اللاعبين عقب استمرار النتائج السيئة للغاية خلال الفترة الماضية بدءاً من الخروج من بطولة أفريقيا عقب الخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

الزمالك يصرف مكافأت صدارة الدورى بعد ثنائية الإسماعيلى

يصرف لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، مكافأت استعادة صدارة الدورى الممتاز، بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات البطولة التى أصبح يتربع الفريق الأبيض على صدارتها برصيد 60 نقطة بالتساوى فى عدد النقاط مع بيراميدز، ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، فيما يحتل الأهلى حاليا المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

اتحاد الكرة يواجه أزمة في الدوري بسبب الملاعب والتوقيت

يواجه اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ولجنة المسابقات أزمة بسبب قلة الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري المتبقية وقرار المسابقات بخوض مباريات الفرق التي تنافس علي البقاء في الدوري أو التي تنافس علي اللقب في توقيت واحد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص خلال الأسابيع المقبلة.