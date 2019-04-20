شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مشجع يقتحم التتش ويهاجم اللاعبين: "أنتم عار ومفروض تترموا برا النادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مشجع أهلاوى ملعب التتش بالجزيرة، ووجه سبابًا جماعيًا للاعبين، بسبب تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة. وقال المشجع للاعبى الأهلى: "أنتم عار على النادى وتعتبروا أسوء جيل دخل النادى.. الجماهير بتموت برا وانتو أديكو فى المية الباردة المفروض كلكم تترموا برا النادى. Advertisements

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