شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة معهد فتيات القدس النموذجي بشارع الوفاء والأمل بالهرم، مشيدا بتنظيم عملية التصويت التى تتم بسهولة ويسر.



اسامة عبد الكريم يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



أسامة عبد الكريم بعد التصويت

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



اسامة عبد الكريم مع أحد أفراد القوات المسلحة

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.