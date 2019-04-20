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الأهلي يجهز بدائل للثلاثي الموقوف أمام المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في تجهيز بدائل للثلاثي الموقوف محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن، بعدما حصلوا على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك قبل مواجهة المصري في الدوري العام.

 

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ويقترب الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد ازارو من تعويض الثلاثي الموقوف في المواجهة المرتقبة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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