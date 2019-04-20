زى النهاردة.من 91 سنة.. الأهلى يفوز بكأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 20 أبريل 1928، توج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه على حساب الزمالك بهدف ممدوح مختار صقر. كما شهد أيضاً هذا اليوم 20 أبريل 1962، فوز الأهلى على الزمالك 3-0 فى الدورى وسجل الأهداف محمود السايس وطارق سليم ورفعت الفناجيلى. Advertisements كما فاز فى نفس هذا اليوم عام 2000 منتخب مصر على موريشيوس فى تصفيات كأس العالم 2-0 وسجل الهدفين محمد عمارة ومحمد فاروق.



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