شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. حسن الشاذلى هداف الدورى ومكتشف أبو تريكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت الذكرى الرابعة على رحيل نجم نادى الشواكيش حسن الشاذلى، الهداف التاريخى للكرة المصرية، بعد مشوار عظيم فى قلعة الترسانة ومنتخب مصر والكرة المصرية، فى الفترة من "1959 حتى 1977"، حيث رحل "الشاذلة" يوم 20 إبريل 2015 عن عمر "72" عاما .

ويعتبر الشاذلى الهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010، وأيضاً أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، ويحمل فى رصيده 13 هدفاً لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.

حصل نجم الترسانة الراحل على وسامين للرياضة تقديراً لموهبته، وعمل كمدير فنى للترسانة وصعد بالشواكيش من دورى الدرجة الثانية إلى الممتاز بعدما استمر أربع سنوات بعيداً عن الأضواء، كما استطاع اكتشاف العديد من المواهب الكروية، وأبرزهم محمد أبو تريكة نجم الترسانة والأهلى السابق.

حسن الشاذلى الأكثر تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدورى المصرى بـ176هدفاً، وحصل على لقب هداف الدورى المصرى 4 مرات، رقم قياسى أعوام 63 و65 و67 و75.

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ومع المنتخب الوطنى، بدأ أسطورة الشواكيش مشواره حينما لعب بطولة الأمم الأفريقية فى 1963 التى أقيمت بإثيوبيا ثم بطولة 1970 بالسودان و1974 بالقاهرة، وحصل على لقب هداف بطولة الأمم الأفريقية بغانا عام 1963 بعدما سجل 6 أهداف.



