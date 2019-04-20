مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر kora star برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر كورة لايف beIN...

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ريال سوسيداد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة ماتش برشلونة وريال سوسيداد كورة أون لاين مباراة برشلونة وريال سوسيداد كورة لايف مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة على سوسيدات بهدفين لهدف، وقد بدأ ريال سوسيداد التهديف في الدقيقة 12 من المباراة عن طريق اللاعب ارتيز ايلوستوندو بينما سجل البارسا هدفين في الدقيقتين 63 و 66 عن طريق سواريز وديمبلي.

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