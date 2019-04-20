انت الان تتابع مانشستر سيتي يكرم ضيافة توتنهام ويتصدر البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

فودين Advertisements

تغلب نادي مانشستر سيتي على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف، أحرزه صاحب الـ18 عامًا فيل فوين في الدقيقة الخامسة، اليوم السبت، على استاد الاتحاد معقل السيتي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2018-2019، والتي قادها الحكم الدولي مايكل أوليفير صاحب الـ34 عامًا، وبذلك يكرر السيتي فوز الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة العاشرة، على استاد ويمبلي، بهدف رياض محرز، الذي قاده الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا.

بتلك النتيجة عاد مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، إلى صدارة جدول البريميرليج، برصيد 86 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز في 28 مباراة وتعادل في 2 وخسر في 4، وسجل الفريق 88 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني. في المقابل ظل توتنهام هوتسبير