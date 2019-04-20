انت الان تتابع غضب جماهيري بعد استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

محمد صلاح

أشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى شعور جماهير ليفربول بالغضب من استبعاد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من القائمة المختصرة التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تلك الجائزة التي توج بها صلاح الموسم الماضي، إلا أنه لم يجد مكانًا له في قائمة هذا العام، التي وجد فيها ثنائي ليفربول، ساديو ماني وفيرجيل فان ديك، وثلاثي مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج، إضافة إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد.

ونشرت الصحيفة البريطانية تغريدات لجماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أعربت عن غضبها من استبعاد صلاح، إذ أعرب أحد المستخدمين عن دهشته من وجود هازارد في القائمة على حساب صلاح. وقال مستخدم آخر: "كيف يخرج صلاح من تلك القائمة؟"، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم تقديمه نفس مستويات الموسم

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