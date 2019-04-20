انت الان تتابع كاف يحدد ملعب وحكمي مواجهتي الزمالك بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الزمالك

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استاد برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2018- 2019)، إذ سيقام لقاء الذهاب فى التاسعة من مساء يوم 28 من شهر أبريل الجارى، على أن يقام لقاء العودة يوم 5 مايو فى السابعة مساءً. كما اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الحكم الزامبي جانى سيكازوى، صاحب الـ39 عامًا، لإدارة مباراة الذهاب، بينما قرر الاتحاد الإفريقى أن يدير لقاء العودة الحكم الكونغولى جان جاك ندالا نجامبو.

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وتخطى الزمالك عقبة ضيفه حسنية أغادير المغربي، بعد فوز صعب ومثير بنتيجة (1-0) سجله إبراهيم حسن في الدقيقة 48، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في جولة الإياب بدور الثمانية. وصعد أبناء ميت عقبة بفضل تعادله دون أهداف مع أغادير في المغرب، وتأهل الفريق الأبيض إلى دور الأربعة ببطولة الكونفيدرالية، بعد