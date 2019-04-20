انت الان تتابع صلاح خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
غاب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، التي توج بها الموسم الماضي، حيث وجد في تلك القائمة ثلاثي مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، إلى جانب ثنائي ليفربول، فيرجيل فان ديك وساديو ماني، إضافة إلى لاعب تشيلسي إيدين هازارد، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 28 أبريل الجاري، في حفل خاص سيقام في العاصمة البريطانية لندن.
ويقدم سترلينج مستوى مميزا، حيث سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات، وأسهم في تسجيل 36 هدفًا هذا الموسم، أما زميله أجويرو فسجل 30 هدفًا وصنع 9 أخرى في 41 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. وبدوره نجح فيرجيل فان ديك في خروج ليفربول في 22 مباراة بشباك نظيفة، ويملك أفضل نسبة في الفوز بالثنائيات
وبدوره نجح فيرجيل فان ديك في خروج ليفربول في 22 مباراة بشباك نظيفة، ويملك أفضل نسبة في الفوز بالثنائيات بـ77%.
وسجل ماني 22 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم وصنع 5 أهداف أخرى، أما بيرناردو سيلفا فسجل 12 هدفًا وصنع مثلها هذا الموسم، مستغلا غياب نجم الفريق كيفين دي بروين عن معظم المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.
أما النجم البلجيكي إيدين هازارد فسجل 19 هدفًا في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات وصنع 12 هدفًا رفقة البلوز.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.