انت الان تتابع صلاح خارج القائمة النهائية لأفضل لاعب في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

غاب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، التي توج بها الموسم الماضي، حيث وجد في تلك القائمة ثلاثي مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، إلى جانب ثنائي ليفربول، فيرجيل فان ديك وساديو ماني، إضافة إلى لاعب تشيلسي إيدين هازارد، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 28 أبريل الجاري، في حفل خاص سيقام في العاصمة البريطانية لندن.

ويقدم سترلينج مستوى مميزا، حيث سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات، وأسهم في تسجيل 36 هدفًا هذا الموسم، أما زميله أجويرو فسجل 30 هدفًا وصنع 9 أخرى في 41 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. وبدوره نجح فيرجيل فان ديك في خروج ليفربول في 22 مباراة بشباك نظيفة، ويملك أفضل نسبة في الفوز بالثنائيات

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