انت الان تتابع مانشستر سيتي يسيطر على قائمة جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي

قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا يوم السبت إن ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا ضمن قائمة مختصرة ضمت ستة لاعبين للتنافس على جائزة لاعب العام.

وضمت القائمة المدافع فيرجيل فان ديك والمهاجم ساديو ماني من ليفربول متصدر الدوري الممتاز بينما غاب المصري محمد صلاح أفضل لاعب العام الماضي وأكمل إيدن هازارد جناح تشيلسي قائمة المرشحين لجائزة موسم 2018-2019.

ويتصدر أجويرو قائمة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا بمشاركة صلاح بينما سجل سترلينج 17 هدفا في سعي سيتي ليصبح أول فريق منذ عشر سنوات يحتفظ بلقب الدوري.

وساهم فان ديك في تطوير أداء دفاع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني 2018 وبات عنصرا مؤثرا في عدم اهتزاز شباك فريقه في 18 مباراة هذا الموسم.

Advertisements

ودخل ماني القائمة بفضل 18 هدفا سجلها في الدوري هذا الموسم بينما ظهر هازارد بشكل رائع وسجل 16 هدفا مع تشيلسي وصنع 12 هدفا اخر.

وينافس سترلينج وسيلفا كذلك على جائزة أفضل لاعب شاب إلى جوار مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد ولاعب وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولاعب وسط بورنموث ديفيد بروكس.

وسيتم إعلان الفائز، بناء على تصويت أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين، في حفل سنوي لتوزيع الجوائز في 28 أبريل نيسان الحالي.