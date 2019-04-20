الان تتابع فيديو طريف لحشد جماهير لوكوموتيف لموقعة الاتحاد وجماهير العميد ترد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:
واصل فريق لوكوموتيف الأوزبكي استعداداته لحشد جماهيره لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم عندما يستضيف نظيره الاتحاد في مباراة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا ، وشهدت العاصمة الأوزبكية طشقند لافتات تدعو الجماهير الأوزبكية لمؤازرة لوكوموتيف.
كما نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو طريف يظهر فيه أحد الحلاقين وهو يمارس عمله وأثناء ذلك يستمع إلى دعوة عبر الراديو لحضور المباراة ودعم أصحاب الأرض ليترك الشخص الذي يحلق له على كرسي الحلاقة ويرتدي قميص ” لوكوموتيف ” ويغادر إلى الملعب وسط ذهول واستغراب من ” زبونه ” الذي تركه على كرسي الحلاقة.
الجماهير الاتحادية بدورها تواجدت وبقوة في “منشن” التغريدة الأوزبكية مستعرضةً العديد من مقاطع الفيديو والتي تظهر فيها مكانة الاتحاد المتوج بلقبين لدوري أبطال آسيا والذي يعد أحد أهم ركائز الكرة الآسيوية ومتوعدة في ذات الوقت بعبور أصحاب الأرض.
يشار إلى أن الاتحاد يتصدر مجموعته برصيد (6) نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف الوحدة الإماراتي في حين يأتي لوكومتييف الأوزبكي ثالثاً برصيد (3) نقاط وأخيرا يقبع الريان القطري في مؤخرة المجموعة.
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