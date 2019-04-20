شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أرقام المرشحين الـ6 لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن المرشحين الـ6 لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2018/2019، إذ شهدت تواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي، ولاعبين من ليفربول، بالإضافة إلى لاعب واحد من تشيلسي.

«المصري بلس رياضة» يرصد أبرز أرقام اللاعبين المرشحين للجائزة حتى الآن بالبريميرليج:

1- إيدين هازارد:

قائد المنتخب البلجيكي يقدم موسما رائعا مع ناديه تشيلسي، إذ شارك في 33 مباراة، ساهم خلالها بـ28 هدفًا، سجل 16 وقام بصناعة 12.

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2- سيرجيو أجويرو:

مهاجم السيتي ساهم في احتلال فريقه صدارة ترتيب الدوري حتى الآن، وقد شارك الدولي الأرجنتيني في 28 لقاء، أحرز 19 هدفًا احتل بها صدارة هدافي المسابقة، كما صنع 8، مساهمًا في مجموع 27 هدفًا لفريقه.

3- رحيم ستيرلينج:

جناح السيتي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه مع فريقه، حيث شارك الدولي الإنجليزي في 30 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9.

4- بيرناردو سيلفا:

الدولي البرتغالي يمر بفترة توهج مع فريقه مانشستر سيتي ومع منتخب بلاده، وشارك وسط الميدان هذا الموسم في 32 لقاء، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7.

5- ساديو ماني:

جناح ليفربول الطائر يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق مع الريدز وساهم بشدة في استمرار الفريق في المنافسة على اللقب حتى الآن. قائد المنتخب السنغالي شارك هذا الموسم في 32 لقاء سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا.

6- فيرجيل فان ديك:

المدافع الوحيد بالقائمة، يقدم موسمًا خرافيًا ساهم في مواصلة الريدز ملاحقة الصدارة والمنافسة على اللقب، قائد المنتخب الهولندي فيرجيل شارك في 34 لقاء ساهم في خروج فريقه في 17 منها بدون تلقي أي هدف، كما أنه يمثل واحد من أقوى خطوط الدفاع بالمسابقة، حيث تلقى 20 هدفا فقط، كما ساهم قلب الدفاع في الهجوم أيضًا، إذ سجل 3 أهداف وصنع 2.